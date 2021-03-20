Sözcü yazarı Zeyrek: HDP hakkındaki kapatma davasıyla asıl çatlak AK Parti'de yaşanabilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, HDP’nin kapatılmasına ilişkin açılan dava ile Millet İttifakı’nda İyi Parti ve CHP arasında çatlak yaratılmasının hedeflendiğini ancak asıl çatlağın AKP içinde yaşanabileceğini kaydetti.

2008 yılında AKP’ye ilişkin açılan kapatma davasını hatırlatan Zeyrek, “HDP hakkındaki kapatma davasıyla asıl çatlak AK Parti'de yaşanabilir. Çünkü AK Parti'nin deneyimli isimleri kayıt dışı sohbetlerde genelde ilkesel olarak parti kapatmaya karşı çıkıyorlar ve ‘bu dava HDP'ye yarar, bize zarar verir’ görüşünü dile getiriyorlar” diye yazdı.

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