Sözcü yazarı Zeyrek: Gençlerinize sahip çıkın Sayın Çavuşoğlu!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Gençlerinize sahip çıkın Sayın Çavuşoğlu!” başlıklı bugünkü yazısında, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine Erasmus programı çerçevesinde öğrenci vizesi almak isteyen öğrencilerin yaşadıkları sıkıntıları aktardı.

“Bir Avrupa Birliği (AB) ülkesine Erasmus programı çerçevesinde öğrenci vizesi için başvurduk. Başvuru sırasında gördüm ki bu ülkenin gençleri sahipsiz. Büyükelçilikler her türlü zorluğu çıkarıyor yetmiyormuş gibi bir de aracı şirketler gençleri soyuyor” diyen Zeyrek, “Fransa, Danimarka, Hollanda, Belçika gibi ülkeler, vize işlemlerinin sekretarya kısmını VFS isimli bir şirkete ihale etmiş. Randevuyu oradan alıyorsunuz, onların istediklerini yerine getiriyorsunuz. Bütün kişisel bilgilerinizi hem ıslak imzalı orijinal belgeleriyle hem ikişer adet kopyalarıyla onlara teslim ediyorsunuz. Vizeye başvururken zaten 210 Euro idari harç, 22 Euro garantörlük belgesi parası ilgili hükümete ödeniyor. Bu yetmiyormuş gibi bir de hizmetleri karşılığında VFS'ye 525 TL servis ücreti veriyorsunuz. Bu para da VFS'ye yetmiyor olacak ki bir de fotokopi faturası çıkarıyorlar. Her belgenin iki kopyasını istiyorlar ve bir sayfa fotokopi için 2.5 TL talep ediyorlar” dedi.

Zeyrek yaşadıklarını şöyle anlatmaya devam etti:

“’Dışarıda çektirip getirebilirsiniz’ deseler de en yakın kırtasiyeye gidip gelmeniz arabayla yarım saat sürüyor ve döndüğünüzde yeniden sıraya girmeniz gerekiyor. İlk başvurduğumuzda gidip dışarıda çektirip gelmiştik. Ancak ikinci gidişimde ben zaman darlığından ve bir daha sıraya girmek istemediğimden orada çektirdim. 16 sayfa için 40 lira ödedim (Dışarıda 4 sayfaya 1 lira vermiştim. O hesapla 4 lira yerine 40 lira ödemiş oldum). Ülkemdeki asgari ücretin yaklaşık yüzde 1'ini 16 sayfa fotokopiye ödemek içime oturdu. Kayıtlara geçsin diye kredi kartıyla ödemek istedim, masanın üzerinde pos cihazı olduğu halde ‘Sadece nakit alıyoruz’ dediler. Ödediğim para karşılığında fatura istedim, vermediler. Vergisiz kazancın dik alası değil mi bu?”

Zeyrek, “Bu ülkenin AB'yle anlaşmaları çerçevesinde kazanılmış bir haktır Erasmus Öğrenci Değişim Programı. Bu hakkı kullanmak isteyen gençleri vize kuyruklarına dizip adeta soyuyorlar. Sürekli ‘dik duruştan' söz eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkesinin pırıl pırıl gençlerine uygulanan bu kötü muameleden, bu soygundan haberi var mıdır acaba?” diye sitem etti.

Zeyrek'in Sözcü gazetesindeki yazısı için tıklayın.