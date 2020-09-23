Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan pozitif yaklaşırsa, TBMM Başkanı Şentop bir yol bulur ve Berberoğlu'nun haklarının iadesinin yolunu açar

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun Meclis'e dönüp dönemeyeceği tartışmasına ilişkin olarak, "Benim tahminim şu: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti kurmaylarının sergilediği bu olumlu iklimden etkilenip pozitif yaklaşırsa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop bilirkişilerden rapor alır, bir yol bulur ve Berberoğlu'nun haklarının iadesinin yolunu açar, Kemal Burkay'ın 'gülümse' şiirinde dediği gibi 'iklim değişir Akdeniz olur” düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Bazı AK Parti kurmayları, Berberoğlu'nun TBMM'ye geri dönmesinin, ülkedeki siyasi gerilim ikliminin yumuşamasına yol açacağı görüşünde ve bu yönde bir karar çıkmasını istiyor. Görüştüğüm bir AK Parti kurmayı şu görüşünü dile getirdi: 'CHP'nin milletvekili sayısı bir artmış bir eksilmiş bizi çok etkilemez. AYM kararına uygun bir TBMM kararı, ülkedeki kutuplaşma ortamının yarattığı siyasi gerginliğin azalmasına büyük katkı sağlar.' Bir başka AK Parti kurmayı da Berberoğlu'nun dönüşünün mümkün olmadığına dair birçok hukuki mazeret sıralanabileceğini ama bunun AK Parti'nin 'hukuk devletinin işletilmesi' konusundaki algısını daha da kötüleştirebileceğini vurguladı." ifadesini kullandı.

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