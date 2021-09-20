Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan, New York'tan Mehmetçiğe yeni bir “Kabil görevi” ile dönebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, ABD’ye giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York'tan Mehmetçiğe yeni bir “Kabil görevi” ile dönebileceğini yazdı.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı koruma görevi, üstlendiğini hatırlatan Zeyrek, “Erdoğan'ın New York'ta ABD Başkanı Biden ya da ABD yetkilileriyle yapacağı görüşmenin birinci gündemini yine Afganistan oluşturacak” dedi. “ABD tarafı, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruyup işletmesi ve ülkedeki diplomatik misyonların açık tutulabilmesi için gerekli önlemleri alması konusunda ısrar edecek. Türkiye'nin ekonomik koşulları böyle bir operasyonu tek başına yürütebilmek için uygun değil. ABD hükümeti bu nedenle Türkiye'ye ‘ikna edici’ olacağını düşündüğü bir finansman ve lojistik desteği teklifinde bulunmaya hazırlanıyor” diyen Zeyrek devamında şu örüşleri sıraladı:

“Erdoğan, ABD'den olası Afganistan görevi için destek teklifi dışında PKK ve FETÖ'yle mücadele konusunda da iş birliği isteyecek. ABD bu zor görev karşısında Türkiye'nin bazı taleplerini de karşılayabilir. Haliyle Erdoğan, New York'tan Mehmetçiğe yeni bir “Kabil görevi” ile dönebilir. Hazırlıklı olmakta fayda var.”

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