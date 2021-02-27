Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan'ın işi gerçekten zor, iki alternatiften birini seçmesi gerekiyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında siyaset gündeminde olan HDP'li bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler ile reform tartışmaları olduğunu belirterek, “Erdoğan'ın işi gerçekten zor. İki alternatiften birini seçmesi gerekiyor ama ikisinin sonuçları da siyaseten olumsuz olabilir” diye yazdı.

"Türkiye’nin ekonomisinde sorunlar olduğunu ve sıkıntılardan kurtulmak için ‘kaynak' gerektiğini" ifade eden Zeyrek, bu sebeple “reform” iklimine gerek olduğunu yazdı. "Gelecek haftadan itibaren sıkça duyacağımız İnsan Hakları Eylem Planı, Hukuk Reformu ve Ekonomi Reformu yaratılmak istenen reform ikliminin sacayakları olacak” diyen Zeyrek, bir diğer iklimin de ‘fezleke iklimi’ olduğunu kaydetti.

“HDP'lilerin fezlekeleri görüşülecek. Büyük ihtimalle de AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin desteğiyle kabul edilecek” diyen Zeyrek, yazısında şunları kaydetti:

“Nihayetinde 'fezleke iklimi' iç kamuoyunu ikna edecek ama 'reform iklimi'nin muhataplarını ikna etmesi pek mümkün olmayacak. Ez cümle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikisinden birini seçmek zorunda kalacak.”

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