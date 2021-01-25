Sözcü yazarı Zeyrek: Erdoğan Halk Ekmek büfelerinin ve İŞKUR'un önündeki kuyrukların rastgele olduğunu düşünüyor, inanılır gibi değil

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Erdoğan Halk Ekmek büfelerinin ve İŞKUR'un önündeki kuyrukların rastgele olduğunu düşünüyor, inanılır gibi değil" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "İstanbul'daki Halk Ekmek istatistiklerinden söz ederken ben de 2 liralık ekmeği 1 liraya almak için Halk Ekmek büfelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşlara dikkat çektim. Bu kuyrukların sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da olduğunu, kendi tanıklığımla anlattım. Evde haberlere bakarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'CHP cenahı aynı yüzsüzlüğü sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışıyor' dediğini fark ettim.Gerçekten inanılır gibi değil. Türkiye'nin gerçekleri ortada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Halk Ekmek büfelerinin ve İŞKUR'un önündeki kuyrukların, pazar yerlerinde akşam saatlerinde az hasar görmüş meyve sebze artıklarını toplayan insanlara dair o manzaraların 'rastgele' olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.