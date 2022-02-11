Sözcü yazarı Zeyrek: Devletin elektrik piyasasında hiçbir gücü kalmamış; hepimiz yüzlerce şirketin insafına terk edildik

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, elektrik şirketlerinin özelleştirilmesini köşesinde değerlendirdi. Zeyrek, devlet şirketlerinin piyasada hiçbir gücü kalmadığını belirterek "2022 başından bu yana EÜAŞ'ın herhangi bir enerji tedarik şirketine herhangi bir satış yapmadığını gördüm. Ne yazık ki devlet şirketlerinin piyasayı belirleme, fiyat istikrarını sağlama gibi alanlarda hiçbir gücü kalmamış." diye yazdı.

"Hepimiz, elektriğin üretiminden evimizdeki ampulümüze, atölyedeki makinamıza gelinceye kadar geçen süreçte onlarca, belki de yüzlerce şirketin insafına terk edildik" diyen Zeyrek şöyle devam etti:

"Bakın Isparta buna önemli bir örnektir. Üç gün boyunca karanlıkta kaldı şehir.

Kentin valisi görevden alındı ama sorumlu şirketlerin hiçbiri yarattıkları mağduriyetler için özür dilemedi ya da zararları tazmin edecek hiçbir adım atmadı.

Oysa Isparta halkının ödediği elektrik faturalarındaki karları kendi aralarında pay eden bir sürü şirket var. Mesela elektrik üretim ve tedarik şirketleri.

Mesela EPİAŞ. Mesela Akdeniz EDAŞ (Cengiz-Kolin)"

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