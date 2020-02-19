Sözcü yazarı Zeyrek: Daha çok CHP'yi destekleyen sosyal medya kullanıcılarından gelen saldırılarla karşı karşıyayım

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Fox TV'de katıldığı Çalar Saat Hafta sonu programındaki 'FETÖ'nün siyasi ayağı'na yönelik sözlerinin çarpıtıldığını ve daha çok CHP'yi destekleyen sosyal medya kullanıcılarından gelen bir sosyal medya merkezli saldırıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Zeyrek, "Videonun yüzde 90'lık bölümünde uzun uzun AK Parti'nin yıllarca FETÖ'ye imkanlar sunmasının, devletin kritik kurumlarını FETÖ'ye teslim etmesinin, özellikle de TSK'daki ortak operasyonların ülkeyi nasıl 15 Temmuz darbe girişimine götürdüğünü anlatmışım. Son bölümünde ise bir kaç dakika AK Parti, FETÖ'yle birlikte orduyu yeniden dizayn ederken uyarılar yapan, FETÖ'nün planlarına her daim dikkat çeken, hatta FETÖ'nün hedefi olan CHP'nin, 2013'ten sonra hükümet FETÖ'yle kavgaya tutuştuğunda da aynı tavrını sürdürmesi gerektiğini söylemişim. Bunu yaparken de somut örnek verip, CHP'nin ('düşünce özgürlüğü' ve 'hukuk devleti' kaygılarıyla da olsa) Zaman Gazetesi ve Bank Asya'ya yönelik operasyonlara ön saflarda karşı çıkmasının doğru olmadığını savunmuşum." düşüncelerini dile getirdi.

Zeyrek, "Anlayacağınız bir taraftan devletin sır odasını FETÖ'ye teslim eden, “ne istediniz de vermedik” diyen ve verdikleriyle 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulanları kritik noktalara getiren AK Parti hükümetinin icraatlarını anlatmışım, diğer taraftan da CHP'nin AK Parti ile FETÖ arasındaki kavgada Zaman Gazetesi'ne ve Bank Asya'ya yapılan operasyonlara karşı çıkmasının hata olduğunu söylemişim. Maruzatımı bu denli açık ifade etmişken, AK Parti-FETÖ ilişkisiyle ilgili söylediklerimin üzerini örtüp, konuşmamdan “Deniz Zeyrek'ten itiraf gibi sözler: CHP, FETÖ'yü destekledi” sonucunu çıkarmak, mesleki açıdan en hafif ifadesiyle çarpıtma!" ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Gelelim, CHP'yle ilgili eleştirime gösterilen tepkiye:

O günler çok da uzak değil. Hepiniz hatırlıyorsunuzdur.

Sol yelpazedeki onlarca basın kuruluşu/gazeteci hedefteydi. Kumpas davasını eleştiren gazetecilere koro halinde “darbeci” diyorlardı.

Gezi olayları sırasında gencecik fidanlar tekmeyle, polis kurşunuyla öldürülüyordu.

ODTÜ “ele geçirilecek kale” gibi görülüyor, ODTÜ öğrencileri hedef tahtasına konuluyordu.

FETÖ'ye dokunan gazeteciler, Atatürkçü komutanlar cezaevlerinde gün sayıyordu.

Böyle bir dönemde CHP'nin, bizlerin AK Parti-FETÖ kavgasını dışarıdan izlemesi, enerjimizi, imkanlarımızı, daha çok hak edenlerin hakkını hukukunu daha fazla savunmak için kullanması daha akılcı olmaz mıydı?

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