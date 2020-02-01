Sözcü yazarı Zeyrek: Babacan, Davutoğlu'ndan daha görkemli başlamak istiyor, bu nedenle spor salonu arayışına girmiş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, kurucusu olduğu AKP'den istifa eden eski bakan Ali Babacan'ın Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan daha gösterişli bir açılış yapmak istediğini, bu sebeple spor salonu arayışı içine girdiğini yazdı. Zeyrek, "AK Parti'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi, Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törende görücüye çıkacak" dedi.

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon lira bağışta bulunmasına da köşesinde değinen Zeyrek, "Parayı Kızılay üzerinden Ensar'a transfer etmiş. Neden mi? Çünkü Kızılay'a yapılan bağış, bağışçının devlete ödemesi gereken vergiden düşüyor. Başkentgaz, o parayı Ensar'a doğrudan verse, para kendi kasasından çıkacaktı. Kızılay üzerinden verince, kasasından çıkıp vergi dairesine gitmesi gereken parayı vermiş oldu. Yani Ensar'a giden o para, Başkentgaz'ın kasasından değil, Ankara Vergi Dairesi'nin kasasından çıkmış oldu" diye yazdı.

Zeyrek bağışlanan paranın da "New York'un gözde mahallesi Manhattan'da Türken Vakfı tarafından inşaata dönüştürüldüğünü" yazdı. Zeyrek şunalrı kaydetti:

"Ensar ya da Türken kurucularının/bağışçılarının değil, Başkentgaz'ın değil, devletin parası Manhattan'da lüks bir binaya 'vakfedilmiş' oldu. Para Başkentgaz'dan (özel sektörden) çıksa, (Manhattan'da kurulan binanın sadece Ensar'ın ya da Türken'in ideolojik çemberinde bulunan insanlara hizmet vermesi dahi) sıradan bir durum olabilirdi. Ancak para kamu kaynaklarından çıktığında durum değişiyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hesap sorma hakkı doğuyor."

Babacan partiyi spor salonunda mı ilan edecek?

Yazısının devamında da, "Babacan partiyi spor salonunda mı ilan edecek?" diye soran Zeyrek şunları kaydetti:

Türkiye siyasetinin muhafazakar kanadında hareketlilik devam ediyor. Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi görücüye çıktı ama teşkilatlanma sürecini henüz tamamlamadı. O nedenle Anadolu'nun neresine giderseniz, Gelecek Partisi'nin örgütlenme çabalarına denk geliyorsunuz.

Benzer bir hareketlilik Ali Babacan için de söylenebilir. “Davutoğlu partiyi kurdu. Babacan vazgeçebilir” söylentileri artınca Babacan'ın ofisinden “Sabırsızlanmayın, çalışmalar sürüyor” minvalinde bir açıklama geldi. Ben de merak edip, o çalışmaların ne aşamada olduğunu soruşturunca öğrendim ki parti kuruluş aşamasına gelmiş. Kuruluşun ilan edileceği toplantının detaylarına gelinmiş. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluşunu AK Parti'nin ilan edildiği otelde, hatta aynı salonda ilan etmişti. Babacan daha görkemli başlamak istiyor ve bu nedenle spor salonu arayışına girmiş. AK Parti'nin kontrolündeki salonlar büyük ihtimalle tahsis edilmeyecek ve Babacan'ın partisi, Ankara Çankaya'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki törende görücüye çıkacak.

Ne zaman mı?

Çok büyük ihtimalle şubat ayının üçüncü haftasında, en kötü ihtimalde marta kalmadan.