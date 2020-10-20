Sözcü yazarı Zeyrek: Askıda ekmek varken Erdoğan seçime gitmez

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşkilatlarında başlattığı 'askıda ekmek' projesini yorumladı. Zeyrek, "Askıda ekmek varken Erdoğan seçime gitmez" görüşünü savundu.

Zeyrek, "Askıda ekmek' de paylaşmanın adıdır. Desteklediği iktidar 'Türkiye uçuşa geçti' açıklamaları yaparken, Bahçeli'nin başlattığı kampanya ülke gerçeğini bütün netliğiyle gün yüzüne çıkardı. Muhalefet aylarca uğraşsa bunu yapamazdı." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Emin olun, bilgiyle yazıyorum, kampanya en çok AK Parti'yi rahatsız etti. Bize hep soruyorsunuz ya 'erken seçim olur mu' diye… 'Askıda ekmek varken Erdoğan seçime gitmez' diyorum. Çünkü askıda ekmek varsa Türkiye'yi halihazırda yönetenler için sandıkta iktidar yoktur." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın