Sözcü yazarı Zeyrek: Asıl sorun ‘başörtüsü’ ya da ‘türban’ meselesi değil ‘kadın erkek eşitliği’ meselesi

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, eski bakan Fikri Sağlar’ın “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var” açıklamasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, “Asıl sorun ‘başörtüsü’ ya da ‘türban’ meselesi değil ‘kadın erkek eşitliği’ meselesi” görüşünü savundu.

Zeyrek yazısında, “Başörtülü' ya da 'başörtüsüz' fark etmez, Hâkimler, savcılar arasında kadın oranı nedir? Siyaset içindeki kadın oranı nedir? Akademide kadın oranı nedir? Bürokrasinin kritik noktalarında kadın oranı nedir? Siz bu listeyi iş dünyası, polis teşkilatı, ordu, medya gibi alanları ekleyerek daha da uzatabilirsiniz. Başörtüsü üzerinden başlayan o son tartışma, bir kez daha gösterdi ki asıl sorun “başörtüsü” ya da 'türban' meselesi değil 'kadın erkek eşitliği' meselesidir. Erkek egemen siyaset, kadını 'başörtülü', 'türbanlı' gibi etiketlerle anmayı bırakıp, sadece 'kadın' olarak anmadığı, kadınların konumuna, kararlarına, duruşuna saygı duymadığı sürece, bir arpa boyu dahi yol ilerleyemeyiz." ifadesini kullandı.