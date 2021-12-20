Sözcü yazarı Zeyrek: Asgari ücret 'ortalama' ücret olacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz hafta asgari ücrete gelen yüzde 50'lik zamla birlikte duyurulan gelir ve damga vergisi indirimlerinin sadece asgari ücretlilerden alınmamasının çalışma barışını bozacağını ifade etti. Zeyrek, söz konusu durumun asgari ücretle çalışanla, yönetici konumunda çalışan kişiler arasında ücret farkını da kapatacağını aktardı. Bunun sonucu olarak ise Zeyrek "Asgari ücret kısa süre sonra ülke çapında bütün sektörlerde 'ortalama' ücret olacak"

Zeyrek, "Asgari ücretli olmayanlar için vergi indirimi de olmadığından patronlar bütün çalışanlarını asgari ücretli gösterme eğilimine girecek" diyerek yazısında şunlar söyledi:

"Bir lokantadan örnek vermek gerekirse, asgari ücretle çalışan bir komi artık 4 bin 250 TL maaş alacak. Böylece 4 bin lira civarında maaş alan bir garsonu yakalamış olacak.

Garsonun ücreti 4 bin 250 liranın üzerine çıkarılsa bu kez patronu için vergi indiriminden yararlanmak mümkün olmayacak. Benzer bir durum başgarson, kasiyer ve müdür çalışanlar için de yaşanacak.

Bu uygulamaları kabul etmeyenler işlerini kaybetme riskiyle karşılaşacak. Bu durum, örnek verdiğim lokantada olduğu gibi bütün sektörlerde çalışma barışını bozacak.

Ücretler hem TL olarak düşecek hem döviz kurları karşısında eriyecek. Türkiye 'ucuz iş gücü cenneti'ne dönüşecek"