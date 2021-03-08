Sözcü yazarı Zeyrek: Ankara'da “iktidar cenahında 18-24 Mart haftası çok önemli gelişmeler olacak” beklentisi oluşmuş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Biliyorsunuz 18 Mart'ta MHP'nin büyük kongresi var.24 Mart'ta ise AK Parti büyük kongresini toplayacak. Cumhur İttifakı'nın iki partisi bir hafta arayla büyük kongre toplayınca, Ankara'da 'iktidar cenahında 18-24 Mart haftası çok önemli gelişmeler olacak' beklentisi oluşmuş." değerlendirmesini yaptı.

Zeyrek yazısında, "MHP kanadı bu bilgiyi teyit etmese de AK Parti tabanında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmelerinde kabine için isim istediği, ancak Bahçeli'nin kabul etmediği konuşuluyor. Belli ki AK Parti tabanı, Erdoğan'ın parti yönetimiyle birlikte kabinesini de değiştirmesini bekliyor. Parti yönetimindeki önemli bazı isimlerin kabineye alınması isteniyor. İkinci bir beklenti de Aile ve Çalışma, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik gibi bakanlıkların ayrılması. Böylece mevcut bakanlar yerinde kalsa dahi üç ya da dört yeni isim kabineye girebilecek. Siz de göreceksiniz, bugünden mart sonuna dek en çok iktidar partilerindeki değişimleri kabine değişikliği ihtimallerini konuşacağız." düşüncesini dile getirdi.