Sözcü yazarı Zeyrek: Ankara'da bir parkta demir yığınlarına 750 milyon doların gömüldüğü düşünülürse bu tablo için 6 milyon lira verilmesi 'israf' olarak görülemez

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'li İlhan Kesici'nin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir Fatih tablosu getirdi, Bellini diye bu çok ayıp" sözlerine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Zeyrek, Ankara'da bir parkta demir, plastik ve beton yığınlarına 750 milyon doların gömüldüğü düşünülürse bu tablo için 6 milyon lira verilmesi 'israf,' olarak görülemez. Bu veriler ışığında finali Sayın Kesici'nin konuyla ilgili konuşurken sıkça kullandığı ifadeyle yapacağım ki yaptığı eleştirinin ne kadar orantısız ve haksız olduğunu anlasın: Ayıp yaaaa, çok ayıp!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Birinci veri: Bugüne dek satılmış en pahalı tablo Leonardo da Vinci'ye ait Salvator Mundi portresidir. En son, Monoco Futbol Kulübü'nün sahibi Rus oligark Dmitry Rybolovlev'in koleksiyonundaydı ve 2017'de yapılan müzayedede Suudi Prens Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud'a satıldı. 1500 yılında yapılmış bu eşsiz da Vinci tablosu için 3.2 miyar lira (Kesici'nin biçtiği fiyatın yarısı) ödendi. O satış hangi müzayedede yapıldı biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih tablosunu aldığı Christie's'in New York şubesinde. Aynı şirketin müzayedelerinde, Gentile Bellini'nin ve kardeşi Giovanni Bellini'nin başka eserleri de satışa sunuldu ve genelde fiyatları 1 milyon doların altındaydı."bilgisini paylaştı.

Zeyrek, "İkinci veri: İBB'nin satın aldığı tablo, müzayedede şöyle tanımlanmıştı: 'Portrait of Sultan Mehmed 2 (1432-1481) with a Young Dignitary / Workshop of Gentile Bellini, Venedik, Circa 1429-1507' önemli sözlüklerde 'dignitary' sözcüğünün karşılığı 'Yüksek mevkili kimse', 'büyük adam' ve 'ruhani lider' olarak geçiyor. 'Workshop' sözcüğü de atölye anlamında kullanılıyor. Yani resim, 3,2 milyar liralık satışların yapıldığı dünyanın en ciddi müzayede şirketi tarafından, Kesici'nin dediği gibi 'Bellini'nin atölyesinde resmedildiği zannedilen' ya da 'Bellini'nin' diye değil, doğrudan 'Bellini atölyesinden' diye satışa çıkarılmış." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Üçüncü veri: Yapılan araştırmalar satın alınan resmin 15. Yüzyılın son yıllarında, Bellini'nin İstanbul'dan Venedik'e dönmesinden sonra yapıldığını gösteriyor.

Dördüncü veri: Gentile Bellini, İstanbul'a iki asistanıyla birlikte geldi ve Londra'da National Gallery'de sergilenen Fatih tablosu da dahil bütün eserlerini atölyesini paylaştığı o asistanlarıyla birlikte yaptı.

Satın alınan tablo, 420-430 yıl önce İtalya'da Bellini'nin atölyesinde resmedilmiştir ve kıymetlidir. En ünlü Fatih portresinin Londra'da (National Gallery), en ünlü Fatih madalyonunun (Costanzo da Ferrara tarafından 1474'te yapılmış) New York'ta (Metropolitan Museum) sergilendiği bir dönemde kıymetli bir Fatih tablosunun da “Fatih” unvanını aldığı şehirde sergilenmesi önemlidir.

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