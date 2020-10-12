Sözcü yazarı Zeyrek: Ana muhalefet partisi siyaseti CHP Genel Merkezi'nden idare etmeyi sürdürüyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, muhalefet partilerinin hâlâ iktidar partilerine oy vermeyi tercih eden seçmenin inancını yıkabilmek için projelerini anlatıp, 'Biz çözeriz' umudu aşılaması gerektiğini belirtti. Zeyrek, "Ana muhalefet partisi siyaseti CHP Genel Merkezi'nden idare etmeyi sürdürüyor" görüşünü savundu.

Zeyrek, "18 yılda başarılar kadar büyük başarısızlıkların tek sorumlusu da AK Partiyken, AK Parti'nin hala anketlerde birinci parti olarak çıkması, yeni başlatılan üyelik kampanyasında on binlerce insanı üye yapabilmesi normal mi? Tabii ki değil. Ancak, muhalefetin sahadaki çaresizliğine bakarsanız, seçmenin 'Sorunu AK Parti yarattı ama yine AK Parti çözer' inancıyla bir çeşit 'öğrenilmiş çaresizlik' yaşadığını fark edersiniz ve sonucun gayet normal olduğunu anlarsınız." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Muhalefet partilerinin hala iktidar partilerine oy vermeyi tercih eden seçmenin bu inancını yıkabilmek için projelerini anlatıp, 'biz çözeriz' umudu aşılaması şart. Medya aracılığıyla seslerini duyuramadıklarına göre tek seçenekleri var: 'İnsan içine çıkmak, sokağa inmek.' Ne yazık ki muhalefet partileri sokağa çıkıp vatandaşla temas etme konusunda da sınıfta kalıyor. Haksızlık etmek istemem. İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu aktif şekilde sahada. Ali Babacan, yeni yeni salon toplantılarında görünmeye başladı. Ancak muhalefetin lokomotif partisi durumunda olan CHP için bunu söylemek zor. Nitekim ana muhalefet partisi siyaseti Genel Merkez'den idare etmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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