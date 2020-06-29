Sözcü yazarı Zeyrek: AK Parti iktidarı döneminde büyüyen gençlerin AK Parti'den uzaklaştığı görülüyor

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 2023 seçimlerinin sonuçlarını gençlerinin belirleyeceğinin altını çizerek, " Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin genç nüfustaki oy oranı, genel oy oranlarının yarısına yakın. Yapılan tüm anketler, özellikle AK Parti iktidarı döneminde büyüyen gençlerin AK Parti'den uzaklaştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibi bunun farkında ve bu sorunu ortadan kaldırmak için büyük çaba harcıyor, buna karşın başarılı olamıyor." görüşünü savundu.

Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversiteye giriş sınavı öncesinde gençlerle yaptığı canlı yayın sohbetini 2 milyondan fazla genç izlediğini hatırlatarak, " Ancak, ilginin yoğun olması o yayının başarılı olduğu anlamına gelmiyordu. Youtube yayınlarında yorum ve beğeni belirleyici bir faktördür. Sınavın ertelenip, tekrar öne alınmasına öfkeli olan gençler, Erdoğan'ın ekibinin olumsuz yorumları engellemek için yayını yoruma kapatmasına tepkiliydi. İkinci tepki nedeni de konferans için seçilen gençlerin sorunlardan çok övgüleri dillendirmesi oldu." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Gençler tepkilerini 'dislike-beğenmiyorum' işaretine tıklayarak gösterdiler. Videonun altında 353 bin 'beğenmiyorum' işaretine karşın 93 bin 'beğeniyorum' işareti vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Sohbetin T24'ün YouTube kanalında yorumlara açık yayınlandığına yazısında yer veren Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Bin 500'den fazla yorumun büyük bölümü de olumsuzdu. Şöyle yorumlar vardı:

'Kendi ülkesindeki öğrencilerin eleştirilerine dahi katlanamayan bir cumhurbaşkanı, bir dünya lideri', 'yaşlı nüfusu kekle şunla bunla kandırırsınız ama genç nüfusu internetle, kekle asla kandıramaya-caksınız!!!', 'Ee buyurun bizleri de alın o yayına size karşıt görüşlü kimse yok o yayında, sizin kararlarınızı özgürce bizler de eleştirelim.'

Erdoğan ve ekibinin, bu yayın sayesinde gençlerin kendileriyle 'ilgileniliyormuş' gibi yapılmasından pek haz etmediğini gördüğünü varsayıyorum. Gençleri kaybetmemek için verdikleri siyasi mesajın da çağa uyum açısından gözden geçirilmesinde fayda var."

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdi. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, '#oymoyyok' yorumu yaptı. Bu yorumlardan sonra yorum yapma bölümü kapatıldı. Aynı zamanda 91 bin 'beğenme' tuşuna basılırken; 350 bin de 'dislike' tuşuna basıldı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı