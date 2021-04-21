Sözcü yazarı Zeyrek: Adalet Bakanı Gül ve HSK Başkanvekili Yılmaz'ın siyasi gücünü hukukun gücünün üstünde gören bu erkeksi tavırlara sessiz kalacağını sanmıyorum

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, Muğla İli Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Esin Nebioğlu’nu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? İstesem buradaki herkesi sürdürtebilirim. Ben sıradan memur değilim. Mahvederim sizi. Bir telefonla Sağlık Bakanı'nı buraya getiririm” diyerek tehdit eden hâkimi yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu fikrinden yola çıkarak, konunun hukuki yollardan sonuçlanmasını beklediği gerekçesiyle 14 ay gecikmeli bir şekilde yaşananları aktardığını belirten Zeyrek, Muğla Adliyesi’nde görevli bir hâkimin sağ yumruğunu omuz hizasına kaldırıp Muğla İli Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Esin Nebioğlu’nu odasında tehdit ettiğini anlattı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun soruşturma izni verdiğini ancak herhangi bir gelişme yaşanmadığını “yaprak dahi kıpırdamadı” diyerek anlatan Zeyrek, “Muğla Adliyesi'ndeki meslek dayanışması devreye giriyor. Dr. Esin Nebioğlu iftira atmakla suçlanıyor. Mağdurken sanık durumuna düşüyor. Lehine tanıklık eden sağlık çalışanlarının görev yerleri değiştiriliyor. En zor görevlere veriliyorlar, mobinge uğruyorlar” diye yazdı.

Zeyrek, yazısının sonunda, “Sağlık Bakanı Koca'nın kendisini bir telefonla Muğla'ya götürecek personel eşini kısa sürede öğrenebileceğini biliyorum. Aynı şekilde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın da siyasi gücünü hukukun gücünün üstünde gören bu erkeksi tavırlara kayıtsız ve sessiz kalacağını sanmıyorum” görüşünü dile getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.