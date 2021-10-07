Sözcü yazarı Yılmaz: Ziraat Bankası, Demirören’e kapı duvar!

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu’na Doğan Medya'yı satın alması ile enerji ve şans oyunları için kullandırdığı kredileri yapılandırma konusunda “kapı duvar olduğunu” söyledi.

“Demirören ile Ziraat Bankası'nın hesabı Kemer Country projesinde şaştı” diyen Yılmaz, Demirören’in Doğan Medya’yı satın almada kullandığı 750 milyon dolar kredi karşılığında, Kemer Country projesi içinde yer alan araziyi 300 milyon dolar değerleme ile bankaya ipotek ettiğini; İBB’nin bu araziye konut imarı vermesi üzerine Demirören’in kredi borcunu ödeyemediğini hatırlattı. Yılmaz, “Bugün 300 değil, 30 milyon dolar bile zor edecek olan arazi Ziraat'e geçti. Demirören için zor günler başladı” diye yazdı.

“Demirören Holding'in bankalarla anlaşarak yapılandırmaya çalıştığı kredi borcu 2 milyar dolara ulaşmış. Bazı kaynaklara göre faizle birlikte borç tutarı bu rakamı da aşıyor. Bloomberg ise geçtiğimiz ay grubun 1.5 milyar dolarlık borç yapılandırma için bankalarla görüşmeye başladığı haberini paylaşmıştı. Benim kaynaklarım da Demirören'e Ziraat kapsının kapandığını söylüyorlar. Zira Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan henüz ‘borç yapılandırma’ yönünde bir imza çıkmamış” diyen Yılmaz devamında şunları kaydetti:

“Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi Güzel Enerji'yi (Total Oil Türkiye ve M Oil) 2020'de 450 milyon dolara OYAK'a satmıştı. Finans çevreleri bu satışı, ‘Demirören'i kurtarma’ operasyonu olarak nitelendirdi. İyi de bu satıştan Ziraat'in kasasına para girmiş mi? Güvenilir kaynaklarım; ‘5 kuruş’ girmediğini söylüyorlar. Zurnanın zırt dediği yer burası.

Hürriyet Gazetecilik'le Ziraat Bankası arasındaki gerginlik; geçtiğimiz mayıs ayında su yüzüne çıkmıştı. Doğan Medya'nın satışının yapıldığı dönemde, Demirören'e krediyi veren Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın'dı. Aydın'ın Ziraat ekibinden Metin Sezici Hürriyet Gazetecilik'e finans müdürü olarak transfer oldu. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş, 20 Mayıs 2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı ile Sezici ve ekibinin görevine son verdi. Yönetim kurulunda ve yetkilendirmede yapılan değişlikler 28 Haziran 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Demirören, 4 Ekim'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şu açıklamayı yaptı:

‘Sermaye piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak Kredili İşlem Yasağı ile Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.’

Borsa İstanbul'da da rüzgâr tersine estiğine göre bir tahminde bulunacağım: Bu kadar gürültü içinde AKP önümüzdeki seçimlere Demirören medyası ile gitmez.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.