Sözcü yazarı Yılmaz: Yurt dışına çıkarılan 300 milyar dolar kimlerin hesabında?

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü köşesinde "300 Milyar dolar kimlerin hesabında?" isimli bir yazı kaleme aldı.

Yılmaz, yurt dışına 300 milyar dolar paranın Türkiye'den çıkarıldığına işaret ederek şöyle yazdı:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Bir araştırmaya göre 2016-2019'da en az 300 milyar dolar yurtdışına kaçtı” diyor.

Bazı iş insanları bu rakamın 500 milyar doların altında olmadığını da ekliyor.

Sivil toplum kuruluşu “Etkin Dünya Akademisi” toplantısında konuşan Kuşoğlu'nun yaptığı hesaplama şöyle:

'Afrasia Bank New World Wealth'in araştırmasına göre, 2016-2019 arasında Türkiye nüfusuna oranla dışarıya servet çıkan birinci ekonomi. Araştırmaya göre, 1 milyon dolar ve üstü 17 bin 100 hesap dışarı kaçmış. Ortalama 10 milyondan baz alsak 170 milyar dolar yapar. İlave çıkışlar söz konusu. Yani yurtdışında en az 300 milyar dolar var.'

Kaldı ki, Türklerin yurtdışında milyar dolarlık hesapları olduğu bilgisi farklı kaynaklardan kamuoyuna yansıdı.

Döviz kurlarındaki aşırı yükselme sonrası Türk bankacılık sistemindeki sınırlamalara takılmaktan endişe duyan “normal T.C vatandaşları” ya da ülkedeki hukuk sistemini güvencesiz bulan bir kesim parasını yurtdışında tutmayı tercih ediyor.

Asıl ülke kaynaklarını emen kayıt dışı ticaretten servet sahibi olan ve nedensiz zenginleşen kesimi sorguluyoruz…"

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