Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye Rusya'sız, Avrupa gazsız yapamaz

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya başta petrol olmak üzere uygulanan yaptırımlara ilişkin olarak "Türkiye Rusya'sız, Avrupa gazsız yapamaz" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yılmaz, AB ülkelerinin "2020 yılında tükettiği 541 milyar metreküp doğalgazın yüzde 40'ını (yaklaşık 216 milyar metreküp) Rusya'dan tedarik ediyor." diyerek AB ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığına dikkat çekti.

Yılmaz, Türkiye için ise Rusya'nın önemini ise şöyle ifade etti:

"TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA) Arama Grubu Başkanlığı ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanlığından emekli Yüksek Jeoloji Mühendisi Özer Balkaş,

Avrupa'nın dünyanın en yüksek doğalgaz rezervlerine sahip Rusya ile gaz ticaretini kesmesinin mümkün olmadığını savunuyor. Balkaş, Türkiye açısından ise 2002'de devreye alınan Mavi Akım Boru Hattı'ndan gelen yıllık 16 milyar metreküp Rus gazında arz güvenliğine dikkat çekiyor.

Doğu ile Batı arasında enerji köprüsü konumunda olan Türkiye, Azerbaycan ile devreye alınan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi vesilesiyle de pazarlıkların içinde.

Azerbaycan'ın TANAP üzerinden TAP'a bağlanarak Avrupa'ya giden gaz miktarını 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklaması; Türkiye'nin alacağı geçiş ücretleri ve ülkede kalacak gaz miktarı da masanın üzerine konular arasına girdi."

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