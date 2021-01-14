Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye'nin, küresel aşı ittifakına girmemesinin nedeni, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın itirazı mıydı?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Türkiye'nin, küresel aşı ittifakı 'Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı' Covax'a girmemesinin nedeni, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'itirazı' mıydı?" diye sordu.

Yılmaz yazısında, "7 Ocak'ta CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı bir TV programında, siyasi çevrelerde dile getirilen Albayrak'ın Covax'a kaynak aktarılmasına karşı çıktığı iddialarını aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayın sürerken anında bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri süren bir tweet paylaştı." ifadesini kullandı.

4 Mayıs Aşı Günü'nde; Avrupa Komisyonu girişimiyle, G-20 dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın liderliğinde Melinda&Bill Gates Vakfı ve “Aşı ve Bağışıklama İçin Küresel İşbirliği” GAVİ'nin katıldığı “Küresel Aşı Destekçileri” toplantısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video mesaj gönderdiğini hatırlatan Yılmaz, "Erdoğan, '29 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi'nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunduk' diye başlayan sözlerini, şöyle tamamlıyordu: 'Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ileteceğiz…' 23 Mayıs tarihine takılmıştım, 15-20 günde ne olacaktı da Türkiye bağış rakamını açıklayacaktı? Dikkatinizi çekerim: Nisan-mayıs-haziran, Türkiye'nin ABD ve Avrupa merkez bankalarıyla swap (para takası) anlaşması kovaladığı aylar…Liderlere 'Ne kadar ekmek, o kadar köfte' mi demek istiyordu diye düşünmeden edemedim. Nitekim ne Avrupa bankaları ile swap anlaşması oldu, ne de Türkiye 7.4 milyar Euro'luk küresel aşı bağış fonuna katıldı." değerlendirmesini yaptı.