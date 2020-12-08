Sözcü yazarı Yılmaz: TOBB'un bankalarda kaç parası olduğu ülkenin en büyük sırrı, AKP'nin sponsoru gibi davranıyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bankalarda kaç parası olduğu ülkenin en büyük sırrı…Kimisi 3, kimisi 6 milyar TL diyor; TOBB'dan ne ‘azdır’, ne ‘çoktur’ hiçbir açıklama gelmiyor. Bağlı olduğu Ticaret Bakanlığı'nın da sesi çıkmıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, “Kamusal bir kurum olan TOBB'un geliri ne kadar, paralarını nereye harcar bilinmez… Hükümet de kurumun gelir-gider tablosunun kamuoyuna açıklanmamasından rahatsız değildir. Neden? Çünkü AKP politikalarını destekleyen bir yan bütçe fonksiyonu görüyor. Bağış, kredi ve yatırım yoluyla AKP'nin ulaşmak istediği toplumsal kesimlerin sırtını sıvazlıyor…” görüşünü savundu.

Yılmaz, “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'na 53 milyon lira, Pakistan'daki sel felaketlerine 2 milyon dolar… Soma maden felaketinde ailelere dağıtılmak üzere 16 milyon 838 bin 164 liralık çek Erdoğan'a teslim ediliyor. TOBB, AKP'nin sponsoru gibi davranıyor. İktidara yönelen toplumsal tepkiyi göğsünde yumuşatıyor.” ifadesini kullandı.