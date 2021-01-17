Sözcü yazarı Yılmaz: TBMM'ye sunulan Sayıştay raporları Ankara kulislerinde kasırga etkisi yarattı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Sayıştay'ın Ziraat Bankası raporuna ilişkin olarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Sayıştay raporundan, Ziraat Bankası'nın 'AK kredileri' döküldü" yorumunu yaptı.

Yılmaz yazısında, "1981 yılında Pamukbank ve Halkbank ile bankacılık sektöründe ilk deneyimlerini edinen Hüseyin Aydın'ın üç şapkası var: 2011 yılından beri Ziraat Bankası genel müdürü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve TVF yönetim yönetim kurulu üyesi… Hazine Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan, Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal‘ın gelmesiyle birlikte; SPK, BİST, TBB başta olmak üzere kamu finans kurumlarında koltuk değişimi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Böyle bir konjonktürde; TBMM'ye sunulan Sayıştay raporlarının Ankara kulislerinde kasırga etkisi yarattığını söylemek yanlış olmaz." görüşünü savundu.