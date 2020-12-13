Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Meteoroloji'nin bütün yurtta sağanak yağış gösterdiği gün, Diyanet'in bütün yurtta yağmur duasına çıkması nedir?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı sonrası 'yağmur duası' edilmesine ilişkin olarak, "Meteoroloji'nin bütün yurtta sağanak yağış gösterdiği gün, Diyanet'in bütün yurtta yağmur duasına çıkması nedir?" diye sordu.

Özdil yazısında, "Astronomi bilimine bu kadar yakın bir kurumun, meteoroloji biliminden bu kadar habersiz olması mümkün mü? Cami avlularında gıybet yapmak için… 'Bakın CHP'li belediyeler geldi, memleket kurudu, bizim sayemizde yağmur yağdı' demek için mi? Bilimsel gerçeklere rağmen, mütedeyyin insanlarımızın dini duygularını böylesine alet etmek, Allah ile aldatmak değil midir?Aşı siparişinde geç kalan sayın hükümetimizin vizyon kuraklığını örtbas etmek için, koronaya karşı muska projeniz de var mı?" ifadesini kullandı.