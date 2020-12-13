T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Meteoroloji'nin bütün yurtta sağanak yağış gösterdiği gün, Diyanet'in bütün yurtta yağmur duasına çıkması nedir?

13 Aralık 2020 10:49

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı sonrası 'yağmur duası' edilmesine ilişkin olarak, "Meteoroloji'nin bütün yurtta sağanak yağış gösterdiği gün, Diyanet'in bütün yurtta yağmur duasına çıkması nedir?" diye sordu. 

Özdil yazısında, "Astronomi bilimine bu kadar yakın bir kurumun, meteoroloji biliminden bu kadar habersiz olması mümkün mü? Cami avlularında gıybet yapmak için… 'Bakın CHP'li belediyeler geldi, memleket kurudu, bizim sayemizde yağmur yağdı' demek için mi? Bilimsel gerçeklere rağmen, mütedeyyin insanlarımızın dini duygularını böylesine alet etmek, Allah ile aldatmak değil midir?Aşı siparişinde geç kalan sayın hükümetimizin vizyon kuraklığını örtbas etmek için, koronaya karşı muska projeniz de var mı?" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Sözcü gazetesi yazarıYılmaz ÖzdilDiyanetyağmurMeteorolojidua
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24