Sözcü yazarı Yılmaz: Kaftancıoğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığının önü açıldı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, pazar günü gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni yorumladı. Yılmaz, tek aday olarak yeniden seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının bu kongre ile önünün açıldığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Hasan Yeşildağ’ın kızının Haliç Kongre Merkezi’ndeki nikâhı nedeniyle CHP’nin HKM’de çadırda kongre gerçekleştirdiğinin altını çizen Yılmaz, “Mülkü İBB'ye ait olan Haliç Kongre Merkezi (HKM), İstanbul'da 25 yıllık AKP iktidarının CHP'ye ‘dünyayı dar etme’ yaklaşımının bariz örneğini verdi. CHP İstanbul İl Kongresi'ni HKM'nin bahçesine kurduğu çadırda yapmak zorunda kaldı.” düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, “Bunların hiçbiri önemli değil aslında, kongrede CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanı adaylığının önü açıldı.” görüşünü savundu.

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