Sözcü yazarı Yılmaz: İstanbul’u parça parça vakıflara geçirdiler

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan Gezi Parkı (Topcular Kışlası) Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilince, ortaya çok daha geniş bir 'vakıflaştırma' listesi çıktı." bilgisini paylaştı.

Yılmaz yazısında, "Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Necla Arat, Prof. Dr. Aysel Çelikel, Prof. Dr. Oya Başak, Gülseven Yaşer gibi eğitime gönül vermiş aydınların öncülüğünde 1994 yılında kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı'nın (ÇEV) binası da bundan 5-6 yıl önce aynı vakfa devredilmişti." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Mart 2021'de 76'sı İstanbul'da olmak üzere toplam 1014 taşınmaz arasında yer alan; Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Fatih ve Teşvikiye camileri, Galata Kulesi, Akaretler, Paşakapısı Cezaevi, Sansaryan Han, Sepetçiler Kasrı, Şişli Etfal Hastanesi, İstanbul Kadıköy Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kandilli Kız Lisesi, Burhan Felek Lisesi, Mithatpaşa Meslek Lisesi, Şemsipaşa İlkokulu, Üsküdar Halil Rüştü İlköğretim Okulu, Üsküdar Bağlarbaşı İlkokulu'nun vakıflara geçtiğini öğrendik."