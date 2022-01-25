Sözcü yazarı Yılmaz: Her bir engelli için toplanan 'ceza fonunda' ne kadar para birikiyor; burada da 'abrakadabra' işleri mi oluyor?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, engellilere yönelik 4857 sayılı kanunu kapsamında 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğu bulunduğunu ve bunun kamuya ait iş yerlerinde yüzde 4'e çıktığını belirterek "kanunda belirtilen asgari seviyede işçi çalıştırmayan işverenlere, çalıştırması gereken her bir engelli için 5 bin 430 TL para cezası uygulanıyor" dedi.

Yılmaz söz konusu cezaların toplandığı "ceza fonu"na ilişkin şöyle dedi:

"Ayrıca İŞKUR'a kayıtlı ve yüzde 40 engelli şartına bağlı olarak iş yeri açmak isteyenlere toplam 65 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor.

İŞKUR kayıtlarına göre ise 126 bin 578 engelli iş gücü bulunuyor. Bunların yüzde 30'u otizmli.

Akla gelen ilk soru şu:

Devlette her bir engelli için toplanan 'ceza fonunda', ne kadar para birikiyor ve devlet desteğinden 'engelliler mi' yararlanıyor, yoksa burada da 'abrakadabra' işleri mi oluyor?"

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