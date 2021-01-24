T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sözcü yazarı Yılmaz: Hava çok çabuk tersine dönüyor, Erdoğan'ın yinelediği “ekonomide reform” paketini açmak Elvan'a kısmet olacak mı?

24 Ocak 2021 11:00

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bürokraside değişim olacağını işaret eden geçen haftaki yazısını hatırlatarak, "Hava çok çabuk tersine dönüyor. Ekonomik iyileşme sinyalleri gelmiyor. Erdoğan'ın yinelediği 'ekonomide reform' paketini açmak Elvan'a kısmet olacak mı? Orası karışık ama bürokrasi tarafında belirgin kıpırdanmalar baş gösteriyor." görüşünü savundu. 

Yılmaz yazısında, "Ankara kulisleri hareketlendi, ekonomi bürokrasisi muhalefetin ülke gündemine getirdiği erken seçim rüzgarına “erken” kapıldı. Elleri işte, gözleri Erdoğan'ın “ittifak buluşmalarında”; kimin mezarını ziyaret etti, kiminle çay içti… Böylesi ortamlarda kapı arkasındaki konuşmalar grup sohbetlerine karışır" ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Sözcü gazetesi yazarıSerpil YılmazekonomibürokrasideğişimLütfi Elvan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24