Sözcü yazarı Yılmaz: Hava çok çabuk tersine dönüyor, Erdoğan'ın yinelediği “ekonomide reform” paketini açmak Elvan'a kısmet olacak mı?

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bürokraside değişim olacağını işaret eden geçen haftaki yazısını hatırlatarak, "Hava çok çabuk tersine dönüyor. Ekonomik iyileşme sinyalleri gelmiyor. Erdoğan'ın yinelediği 'ekonomide reform' paketini açmak Elvan'a kısmet olacak mı? Orası karışık ama bürokrasi tarafında belirgin kıpırdanmalar baş gösteriyor." görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "Ankara kulisleri hareketlendi, ekonomi bürokrasisi muhalefetin ülke gündemine getirdiği erken seçim rüzgarına “erken” kapıldı. Elleri işte, gözleri Erdoğan'ın “ittifak buluşmalarında”; kimin mezarını ziyaret etti, kiminle çay içti… Böylesi ortamlarda kapı arkasındaki konuşmalar grup sohbetlerine karışır" ifadesini kullandı.