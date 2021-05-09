Sözcü yazarı Yılmaz: Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yasal süreç için düğmeye basıldı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, kendi şirketinden Ticaret Bakanlığı'na dezenfektan satışı yapan ve görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yasal süreç için düğmeye basıldığını yazdı.

Yılmaz yazısında, "Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı'nı aile şirketi gibi yönettiğini gösteren uygulamalar ve Gümrük Tarife Cetveli'ndeki bölünme için müfettiş araştırması isteniyor. Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında yasal süreç için düğmeye basıldı. Pekcan'ın aile şirketi Nanoksia Biyoteknoloji'nin kamu kurumlarına sattığı dezenfektanı tarif eden Gümrük Tarife Cetveli bölünmesinin 13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını yazmıştım. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları; Pekcan hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma', 'İrtikâp, 'Zimmet' ve 'Kamu Görevlisinin Ticareti' suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Gümrüklerde yapılan düzenleme; Nanoksia'ya ithalatta yüzde 18 yerine, yüzde 8 KDV ödeme avantajı getirmekle kalmadı, yürütücü olarak Ticaret Bakanlığı'nı belirledi. Böylelikle ürün Sağlık ve Tarım Bakanlıkları denetiminden çıkartıldı. Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatına vurgu yapan bir okurum Nanoksia ithatında kriterlere dikkat çekiyor:

“Diğer firmalar 2021/12 ve 2021/16 tebliğler kapsamında “TAREKS Belgesi” almak zorundayken, Pekcan'a mahsus oluşturulan yeni tarife bölünmesinde bu istenmiyor.” TAREKS; “Güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketiciyi ve üreticiyi korumak amacıyla, gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılım” olarak tarif ediliyor. TAREKS öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan; kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsıyor.Virüse etkili “yüzey koruyucu dezenfektan” ürünü olarak pazarlanan Nanoksia, gümrük tarife cetveline göre “koruyucu ürün” sınıfına sokulmamış, bari “yüzde 100 bitkisel” iddiasıyla tarım ürünleri kapsamına girseymiş!.. Okurum devam ediyor: “Eğer ithal edilen eşya ürün güvenliği ve denetimi kapsamında TAREKS'e tabi ise, ‘Eşyanın ithali belli bir kurumun iznine tabi değilmiş gibi gösterilmesi' olacağından, o zaman da Gümrükler Kanunu'nun 235/c maddesi devreye girecektir. Burada da fark gümrük vergileri alındıktan sonra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı para cezasına çarptırılması gerekecek.”

Okurum; “Pekcan'ın bu düzenleme için Yüce Divan'a gitmesine gerek yoktur. Yeni Sayın Bakan'ın (Mehmet Muş) vereceği talimatla müfettişlerin bu konuları tespit etmesi halinde gerekli yaptırımlar yaptırılabilir” diye de ekliyor."