Sözcü yazarı Yılmaz: ‘Ekonomik Kalkınma Paketi’ TOBB’u bile neşelendirmemiş

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerini 'hafifletmek' için açıklanan "Ekonomik Kalkınma Paketi"ni bugünkü köşesinde yorumladı. Yılmaz, "Ekonomik Kalkınma Paketi’ TOBB’u bile neşelendirmemiş" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 18 Mart'ta düzenlenen 'Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'ndan sermayeye destek çıktı. Genel kanı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu 'neşelendiren' bir paket açıklandığı yolundaydı. TOBB'a sordum: Neşelendiniz mi? Aldığım yanıtları paylaşacağım ancak önce belirttikleri şu ifadeye dikkat çekmek isterim: 'Bakanlıklar geçen 1 haftada reel sektörü rahatlatan çok sayıda kararın hayata geçmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

Benim de bir önerim olacak: Saray'a 2019 yılı için belirlenen 2.1 milyar liralık bütçe yetmedi. 2020 yılı bütçesi 3.1 milyar liraya yüseltildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Saray'ın nüfusu da, geleni gideni de azalmıştır; kamu tasarrufa buradan başlasın…

Birlikte vereceğimiz mücadeleye katkı olsun!

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