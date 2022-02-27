Sözcü yazarı Yılmaz: Doğalgazın alış fiyatı 2 bin euroya çıkarsa, alabilecek miyiz emin değilim

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal harekatının ardından Türkiye'nin yaşayabileceği olası doğalgaz problemlerini değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye'nin doğalgazda Rusya'ya yüzde 90'ların üzerinde bağımlı olduğunu ve bu durumun elektrik tüketimine yansımasının yüzde 30-35'lerde olduğunu ifade etti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in "Avrupa, doğalgazı 2 bin eurodan almaya hazır olsun" sözünü hatırlatan Yılmaz ""Doğalgaz faturasındaki her yükseliş elektrik düğmelerine, pompalara yansıyor." diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunan açıklaması ile Rusya ile bağlarını gevşetmiş mi oldu?

Şu anda çok da öyle görünmüyor olsa da doğalgaz tedariki açısından önlemlerini almak zorunda

Doğalgaz tedarikinde sorunun miktardan çok 'fiyat' olduğu bir döneme girdik.

Bir yıl önce bin metreküpü 300-400 dolar olan doğalgazın alış fiyatı 2 bin Euro'ya çıkarsa, alabilecek miyiz emin değilim"

Yazının tamamı için tıklayın