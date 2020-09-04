Sözcü yazarı Yılmaz: 'Devlet' şiddetin zirve denemesini mi yapıyor?

Sözcü gazetesi Serpil Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı idam tartışmasını köşesinde yorumladı. Yılmaz, "Tam 'Ne kadar şiddet dolu bir toplum olduk' diye hayıflanacaktım ki; önceki gün zirveyi henüz görmediğimizi anladım. 'Devlet' şiddetin zirve denemesini mi yapıyor?" yorumunu yaptı.

Bahçeli, "Kadın cinayetleri ve cinsel saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Trafik canavarları az mı? Geçtim onları. Genç bir adam, sokakta elinde tabanca kabzası ile döve döve birisini öldürebiliyor. Evde, sokakta sanki 'şiddet serbesttir' kampanyası düzenlemişiz gibi bir pervasızlıktır sürüp gidiyor. Ne ahlak, ne vicdan dinliyor bu caniler… Bizi bu çukurdan yalnızca hukuk çıkarabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Hükûmet acilen 'İstanbul Sözleşmesi' olarak 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle Mücadele' maddelerini tam ve eksiksiz olarak uygulamalı. Tecavüzcüleri hapishanelerden, karakollardan salıveren, kadının yaptığı 20-30 şikayet başvurusuna aldırış etmeyen, sokak çetelerini cesaretlendiren siyasetin; 'idam istemesi' şiddetin zirvesini göstermekten başka bir anlam taşımıyor." ifadesini kullandı.

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