Sözcü yazarı Yılmaz'dam ekonomi reformu yorumu: Paketin içine erken seçim kaçmış gibi…

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformu paketine ilişkin olarak, "Paketin içine erken seçim kaçmış gibi…" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "Rakamlara takılmadan; 'destek paketi' ya da 'reform' programı denince ne anlaşılıyor, onu karşılaştıralım… ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik yardım paketi açtı, 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını söyledi. Yılda 75 bin dolardan az kazanan bireylere 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımı öngördü. 14 Mart'ta süresi dolacak işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılırken, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımı sağlanması planlandı. Eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı pakette; aşı dağıtımı, Covid-19 testi, kira yardımı ve okullar için de finansman desteği yer alıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin “reform paketinde” ekonomik kalkınma için hangi destekler yer aldı? 500 milyar TL cirosu olan gıda sektöründe, 19 milyon tonluk israf önlenerek 10 milyar TL tasarruf sağlanacak. Devlet pandemide 805 bin esnafa vergi muafiyeti getiriyor, süresi belli değil. Belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarının merkezileşmesi, Biden'ın “destek paketi” ile Erdoğan'ın “reform paketi” arasındaki farklardan biri… Paketin içine erken seçim kaçmış gibi…"