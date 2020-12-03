Sözcü yazarı Yılmaz: Bakanlar ‘reform turunda’ 20 yılın temizliğine soyundu; kamu özel işbirliği projeleri sözleşmeleri de inceleniyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün reform çalışmaları kapsamındaki ziyaretlerini anımsatarak, "Bakanlar ‘reform turunda’ 20 yılın temizliğine soyundu" yorumunu yaptı. Yılmaz, kamu özel işbirliği projeleri sözleşmelerinin de incelendiğini yazdı.

Yılmaz, "Bakan Elvan'ın TÜSİAD'a yaptıkları ziyarette 'Bu sözleşmeleri inceliyorum' sözü, patronlar cephesinde 'Müteahhitler devlete yükümlülüklerini yerine getirdiler mi?' sorusuna cevap aranacağı biçiminde yorumlanıyor. KÖİ projelerinin 'kamu zararı-yararı sorgulanması' açısından ele alınmasını beklemiyorlar. Hatta devletin zirvesinden yatırımcılara verilen 'istikrar-güven-öngülebilirlik' vaatlerinin tepesinde özel mülkiyete tanınacak imkânlar yer alıyor." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz yazısında, "AKP'nin fabrika ayarlarına dönme riski ortadan kalkmış değil. Reform turlarının atıldığı koridorlarda bunlar da yaşandı:İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' projesine karşı yürüttüğü kampanyadan dolayı soruşturma açtı. Bülent Arınç; HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz eden sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.