Sözcü yazarı Yılmaz:  Ali Babacan'a, muhafazakâr-liberal iş dünyası ve de Kürt seçmen ilgi gösteriyor

cSerpil Yılmaz, “Net bir gözlemimi söyleyeyim; Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'a, muhafazakâr-liberal iş dünyası ve de Kürt seçmen ilgi gösteriyor." görüşünü savundu.

Yılmaz, "Her iki kesim de son 18 yılda; AKP'nin 'kayırmacı', 'ötekileştirici', 'ayrıştırıcı' siyasetinden ziyadesiyle mağduriyet deneyimledi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 29 Aralık'ta Ankara'da gerçekleşen 1. Olağan Büyük Kongresi'nde, 28 Şubat eleştirisi ile söze başlaması AKP ile aynı tabana seslendiğinin en kuvvetli işaretiydi." düşüncesini dile getirdi.

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