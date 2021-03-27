Sözcü yazarı: Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görev ömrü sizce kaç ay sürer?

Sözcü yazarı Necati Doğru, bugünkü yazısında 4,5 ay sonra Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasını değerlendirdiği yazısında, “Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görev ömrü sizce kaç ay sürer?” sorusunu gündeme getirdi.

“a)- 6 ay. b)- 10 ay. c)- 18 ay. d)- Her an.” Seçeneklerini sunan Doğru, “Teste cevap vereceklere zihin açıcı ipucu: Kendisini ‘Ben özgül ağırlığı olan biriyim' diye tanıtan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirildikten 6 ay sonra sadrazam boğdurur gibi gönderildi. Onun için de ne soran oldu ne sorgulayan” notunu düştü.

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TIKLAYIN - Merkez Bankası'na 20 ayda dördüncü başkan; Naci Ağbal dört ay sonra görevden alındı, Şahap Kavcıoğlu atandı!