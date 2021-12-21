Sözcü yazarı Yalçın: Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!

Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!" dedi.

Yalçın, Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik modele ilişkin olarak şunları yazdı:

"Ekonomide hangi politikanın uygulanacağı kadar nasıl uygulanacağı da önemli. Son 'oyuncağı' kalkınmacı merkez bankacılığı olan Erdoğan, 'nasıl uygulamalı' pratiğinin en kötü örneği maalesef!

TÜSİAD’ın hakkını da yemeyeyim; bu kalkınmacı ekonomik politika başarısının koşullarından biri de, merkez bankasının diğer kurumlar ile uyum ve işbirliği içinde olmasının şart olduğu gerçeği!

Toparlarsam; alternatif sistemleri/bakış açılarını ve nasıl yapılması gerektiğini konuşup tartışarak ülkenin geleceğini aydınlatmalıyız. Evet: Finans sisteminin/sektörünün tek başına iktisadi kalkınma sorumluluğunu üstlenmesi mümkün değildir. Şunu yazmadan edemeyeceğim: Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!"

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