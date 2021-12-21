Sözcü yazarı Yalçın: Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!
"Ekonomide hangi politikanın uygulanacağı kadar nasıl uygulanacağı da önemli"
21 Aralık 2021 09:26
Sözcü yazarı Soner Yalçın, "Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!" dedi.
Yalçın, Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik modele ilişkin olarak şunları yazdı:
"Ekonomide hangi politikanın uygulanacağı kadar nasıl uygulanacağı da önemli. Son 'oyuncağı' kalkınmacı merkez bankacılığı olan Erdoğan, 'nasıl uygulamalı' pratiğinin en kötü örneği maalesef!
TÜSİAD’ın hakkını da yemeyeyim; bu kalkınmacı ekonomik politika başarısının koşullarından biri de, merkez bankasının diğer kurumlar ile uyum ve işbirliği içinde olmasının şart olduğu gerçeği!
Toparlarsam; alternatif sistemleri/bakış açılarını ve nasıl yapılması gerektiğini konuşup tartışarak ülkenin geleceğini aydınlatmalıyız. Evet: Finans sisteminin/sektörünün tek başına iktisadi kalkınma sorumluluğunu üstlenmesi mümkün değildir. Şunu yazmadan edemeyeceğim: Erdoğan döndü dolaştı, Atatürk’ün kalkınmacı merkez bankacılığı anlayışına geldi!"