Sözcü yazarı Yalçın: Ekonomik kriz derinleştikçe yeraltı dünyası ekonomisi büyür, mafyaya tekrar gün doğar…

Sözcü yazarı Soner Yalçın, “devlet-mafya-ticaret” üçgeni üzerinden değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Ekonomik kriz derinleştikçe yeraltı dünyası ekonomisi büyür! Demokratik düzeni hedef alan mafyaya tekrar gün doğar” ifadesini kullandı.

“1990'lardaki ekonomik krizin (döviz artışı, işsizlik, iflaslar, intiharlar gibi) toplumsal izdüşümü ile bugün yaşananlar arasında fark var mı? Yok” diyen Yalçın, “İşte böyle dönemlerde iktidarlar sürekli tehdit algısı oluşturularak illegal güce (ve kara paraya) ihtiyaç duyar. Bugün… 1990'ların tetikçi kriminal ‘ağır abileri’ ile yeni ‘gölge koalisyon hükümeti’ kurulmasını sebebi budur: Mafyokrasi…” sözlerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.