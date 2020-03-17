Sözcü yazarı: Ufukta IMF göründü!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni tip Koronavirüs’e ilişkin, “En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır” açıklamasını bugünkü köşesinde yorumladı.

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Muratoğlu, "Çok fazla seçeneğimiz kalmadı! Hani büyük konuşup 'Bizden borç istedi' diye dalga geçiyorlardı ya. Türkiye tam IMF'ye gidecek kıvamda… Bakın şöyle anlatayım; bankaların batık portföylerinin ne kadar olduğu bilinmiyorsa da çok yüksek olduğunu tahmin etmek zor değil" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Amerika, Avrupa, Japonya, İngiltere ve hatta Çin… Hepsi zengin! Ya Türkiye? Borçlu ve güvenilmez. Onların aldığına benzer önlem almamız icap eder lakin bütçe müsait değil. Ayrıntılara boğmayayım ancak tek çıkar yol IMF'nin şefkatli kolları gibi görünüyor. Ekonomiyi o hale getirdiler ki güzel kardeşim, acı çekmeden düze çıkılmıyor. IMF geldi diyelim. 'Tam 12 saray, 13 uçak, ne ayak?' der. Ekonomiyi şöyle yöneteceksin, maaşları artırmayacaksın, giderleri keseceksin yoksa sana kefil olmam diye ekler." ifadesini kullandı.

Muratoğlu yazısında şunları kaydetti:

Bu nedenle son ana kadar IMF'yi aramamak için “dayanmaya” çalışacaklar. IMF ile anlaşma AKP'nin siyasi olarak sonu olur mu? Daha önce yaptıkları geri viteslerin haddi hesabı yok! İlla buna da bir kılıf uydurulur.

Zira sıkıntılara çare yok. Çareler çaresiz kalmak üzere… Virüsü değil ama ülkeyi yönetenleri millet seçti. Hiç kimse şikayet etmesin! Başkanlık sistemi hız demekti… IMF, en hızlı kurtuluş biçimi…

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