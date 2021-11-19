Sözcü yazarı Uçar: Türkiye'nin bilimsel özgürlükte Suriye, Libya, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan'la aynı ligde olmasının sorumlusu kim?

Sözcü yazarı Sultan Uçar, Türkiye’nin Dünya Akademik Özgürlük Endeksi’nde 100 üzerinden 6.4 puanla 175 ülke içinde 170'inci olmasına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Türkiye'nin bilimsel özgürlükte Suriye, Libya, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan'la aynı ligde olmasının sorumlusu kim?” diye sordu.

Uçar bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“12 Eylül'de akademik özgürlükte 100 üzerinden 5 puan alan Türkiye, 2002-2008 yıllarında bu puanı 58'e kadar çıkardı. 2016'da FETÖ kalkışmasıyla dibi gördü. Siyasete biat etmiş akademik kadrolarla da bir daha düze çıkılamadı. Askeri-sivil darbeciler kadar darbeleri otoriterleşme için kullanan siyaset kurumu da Türkiye'nin bilimde geri kalmasının sorumlusudur. Türkiye, 2021 Yılı Dünya Akademik Özgürlük Endeksi'nde 100 üzerinden 6.4 puanla 175 ülke içinde 170'inci oldu. Ülke bir anda 40 yıl geri giderek, 12 Eylül darbe günlerine döndü. Avrupa'dan Amerika'ya 34 ülke 97.2 gibi puanlarla A liginde. A, B, C, D derken E ligindeki Türkiye bilimsel özgürlüğe ‘Elveda!' dedi. Türkiye'nin bilimsel özgürlükte Suriye, Libya, Sudan, Yemen, Suudi Arabistan'la aynı ligde olmasının sorumlusu kim?

Dünya Akademik Özgürlük Endeksi paydaşlarından Risk Altındaki Bilim İnsanları Ağı, 2021 raporunda Türkiye'den, ‘Üniversiteler kuşatma altında ve Türkiye'nin akademik topluluğu felç geçiriyor’ diye söz ediliyor. Türk bilim insanlarının artık araştırma konusu seçerken bile kendisini özgür hissetmediği anlatılıyor. Ermeni Sorunu, Kürt Sorunu, LGBT gibi konularda bizzat araştırmacıların kendisine otosansür uyguladığı, AKP ve politikalarıyla ilgili araştırma yapmaktan ‘dokunan yanar' korkusuyla çekindiği sıralanıyor. Sayısal bilimler çok etkilenmese de temelli eleştirel analiz olan sosyal bilimler baskı karşısında açık açık havlu attı.”

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