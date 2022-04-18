Sözcü yazarı Türkmen: Yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası kaldırılmalıdır

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, yabancıların Türkiye'de aldıkları konut ve iş yeri satışında KDV ödemediğini yazdı.

Türkmen "Yabancıya konut ve işyeri satışında KDV istisnası kaldırılmalıdır" başlıklı yazısında "Satış bedelinin yarısı fatura tarihinden önce döviz olarak Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmiş olmalı ve kalan yarısının da en geç 1 yıl içinde döviz olarak Türkiye'ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekmektedir. Tapu devri sırasında, satıcıların KDV istisnası uygulandığına ilişkin bildirim yapmaları ve 1 yıl içinde satılamayacağı yönünde tapuya şerh koydurmaları gerekmektedir (Bu süre 01.05.2022'den itibaren 3 yıla çıkıyor)." dedi.

Türkmen söz konusu uygulamayla yabancıların Türk vatandaşlığı da elde ettiğini hatırlatarak "Ülkenin döviz rezervlerini sat, rezervler eksiye düşsün. Sonra ülkeye döviz gelmesini sağlamak için, dünyada hiçbir ülkenin vermediği ödünleri ver." diye tepki gösterdi.

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