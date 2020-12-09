Sözcü yazarı Türkmen: Korona öldürmezse açlık öldürecek

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, “İktidar 562 milyarlık paket açıkladı ancak bütçeden sadece 8 milyar lira çıktı. Korona öldürmezse açlık öldürecek” görüşünü savundu.

Türkmen yazısında, “Salgının ilk günlerinde vatandaşa IBAN numarası vererek ‘Biz Bize Yeteriz Kampanyası’ ile, yardım bekleyen vatandaştan yardım istedik. Dünyada pandemi nedeni ile vatandaşından para isteyen üç ülke arasında yerimizi aldık. Bu işin 2 milyar lira para toplayarak olmayacağını biraz geç de olsa kavradık.” düşüncesini dile getirdi.

Türkmen, “Bütçeden kaynak çıkmadan ‘İşsizlik Fonu’ kaynaklarını kullanarak, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni uygulamaya koyduk. Sosyal Destek Programı kapsamında 6.3 milyar lira, kısa çalışma ödeneği kapsamında 21.8 milyar lira, nakdi ücret desteği kapsamında 5.1 milyar lira ve işsizlik ödemesi kapsamında 4.2 milyar lira ile 1.7 milyar lira normalleşme desteği verildi. Bu dönemde, vergi ve sosyal güvenlik prim yükümlülükleri mücbir sebep kapsamına giren işletmeler için ertelendi. Bu kapsamda 29.4 milyar lira vergi ve 40 milyar lira sosyal güvenlik prim ödemesi 6 ay ertelendi ve bazı mal ve hizmetlerde KDV, stopaj ve Özel Tüketim Vergisi oranlarında sınırlı süreler için indirim yapıldı. Bu indirimler yolu ile 15 milyar lira tutarında vergi indirimi sağlandı.” İfadesini kullandı.

Türkmen, “İktidar, 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla Covid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Borç paketleri ve önlemlerin parasal büyüklüğü milyarlarla ifade edilirken, bütçeden sadece 8 milyar lira çıktı. İşte bunun adı ‘Türk mucizesi’dir.” yorumunu yaptı.