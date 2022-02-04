Sözcü yazarı Türkmen: İktidar, çıkardığı kanunu yok sayarak, tüzel kişilerin 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açmasını fiilen engelliyor

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarını kur korumalı mevduata geçirmeleri halinde yararlanabilecekleri vergi istisnasında vade problemi yaşandığına dikkat çekti.

Türkmen, Kanunda tüzel kişilerin döviz ve altın hesaplarını kur korumalı mevduata geçirmeleri durumunda en az 3 ay vadeye tâbi olduklarını ancak bu durumun hükümet tarafından fiilen engellendiğini aktararak şöyle dedi:

"Kanun'da istisnadan faydalanmak için, döviz ve altınların en az 3 aylık süre için Türk Lirası hesaplarına dönüştürülmesi şartı belirlenmiş iken; TCMB tarafından yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yurtiçi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurtiçi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı düzenlenmiş, 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda da Kanun'da yer alan asgari 3 ay vadeli hesap açılabileceği düzenlemesi, görmezden gelinmiştir.

6 ve 12 ay vadeli örneklere yer verilerek, Kanun'a rağmen tebliğlerle fiili durum yaratılma yolu seçilmiştir. İktidar, çıkardığı Kanun'u yok sayarak, tüzel kişiler için 3 ay vadeli kur korumalı TL mevduat veya katılım hesabı açılmasını fiilen engellemektedir"

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