Sözcü yazarı Türkmen: Çiftçilere yapılan doğrudan destek ve tarımsal destekleme ödemelerinden kesilen vergi iade edilecek

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, çiftçilere yapılan doğrudan gelir, mazot ve gübre desteğinin stopaj kesiminin mahkeme kararıyla gelir vergisinden muaf tutulduğunu köşesinde aktardı. Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çiftçilerin aldığı mazot ve gübre desteklerinin doğrudan gelir desteği ödemesi olmadığı yorumunda bulunarak yüzde 0 yerine yüzde 4 stopaj yapılması gerektiğinden hareketle cezalı tarhiyatlar yapmasının yargıya taşındığını söyleyerek, mahkeme sonucunda çiftçilerden alınan verginin iadesine karar verildiğini yazdı.

Türkmen karara ilişkin olarak köşesinde şunları aktardı:

"7338 sayılı Kanun ile GVK'ye eklenen mükerrer 20/C madde ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilerek, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması sağlandı.

Böylece çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri gibi tarımsal destekleme ödemelerinden tevkifat yapılmasının yolu kapatılmış oldu."