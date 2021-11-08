Sözcü yazarı Türkmen: 2022'de her 100 TL'nin 55 lirası KDV ve ÖTV'den oluşacak

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, 2022'de hükümetin ÖTV ve KDV vergilerinden 65-80 milyar TL arası ilave tahsilat yapacağının beklendiğini ifade ederek "İktidar önümüzdeki yıl KDV ve ÖTV gelirlerini artırmayı amaçlıyor. 2022'de tahsil edilen her 100 TL verginin 39.58 TL'si KDV, 15.43 TL'si ÖTV tahsilatından oluşacak. Toplamda her 100 TL'nin 55 TL'si harcamalardan alınan KDV ve ÖTV'den oluşacak" diye yazdı.

KDV'ye koyulan hedefin üzerinde durulması gerektiğini belirten Türkmen yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı 2020'de 71 milyar 542 milyon TL, 2021 hedefi 71 milyar 571 milyon TL ve 2021 yılı ilk 9 ay tahsilat tutarı 90 milyar 575 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken (2021 yılı sonu tahsilat hedefi 228 milyar 500 milyon TL olarak revize edildi); 2022 yılında tahsilat, ne yapılacak da 275 milyar 100 milyon TL'ye çıkartılacak?"