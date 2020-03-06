Sözcü yazarı:  “Türkiye, evelallah bir 40 daha harcar” diyen Erdoğan’ı alkışlayanlar 50 lira istesen cebinden çıkarıp verir mi?

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılara ilişkin, “40 milyar doları bu işte harcayan Türkiye, evelallah bir 40 daha harcar. Bu milletin bereketli olan kesesi vardır” sözlerini yorumladı. Muratoğlu, "Erdoğan’ı alkışlayanlar 50 lira istesen cebinden çıkarıp verir mi?" diye sordu.

Muratoğlu, "Oysa Hazine'de para kalmadığı için önceki gün cep telefonlarına uyduruktan 'kültür vergisi' geldi! Son 18 yıllık vergi artışlarına bakıldığında bereketli kesenin yeri belli! Hesaplayalım bakalım… Bir 40 milyar dolar daha, dolar 6.10 lira. Ne eder Türk parasıyla? Yaklaşık 244 milyar lira… Böl ülkenin 83 milyon kişilik nüfusuna kişi başına düşer 2940 lira" düşüncesini dile getirdi.

Muratoğlu, "Kaç Suriyeli var ülkede? Yaklaşık 4 milyon kişi… Her Suriyeli için 10 bin dolar daha harcanacak demek ki… Ne eder Türk parasıyla? Yaklaşık 61 bin lira! Biri Erdoğan'a söylesin, her şey saraydan göründüğü gibi değil! Ülke fakir… Önce kurtarsın kendi vatandaşını, sonra harcarsın elin adamına 40 milyar doları. Ülkede ıkına sıkına verilen asgari ücret ne kadar? Günlerce süren görüşmeler, pazarlıklar sonucu 2324 lira yaptılar. Sokaktan geçen asgari ücretliyi çevir, cebinden 40 lira çıkarsa iyidir!" ifadesini kullandı.

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