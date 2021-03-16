Sözcü yazarı Turan: Ülkemizi yönetenler Ay'a, uzaya filan gitmeye kalkıştıkları için bu hale geldik!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Korona salgını en çok turizmi vurdu! Oysa turizmin Türkiye için hayati önemi var! Bizim bazı yetkililerin '30 milyon turist bekliyoruz. Rezervasyonda patlama yaşanıyor' gibi sözleri hayalden öteye gitmiyor! Ülkemizi yönetenler Ay'a, uzaya filan gitmeye kalkıştıkları için bu hale geldik!" görüşünü savundu.

Turan yazısında, "Gerçek ne? Tüm dünya tedirgin, rahatsız, ne yazık ki! Kimse ne yapacağını bilmiyor! Salgın günlerinde 'Ölüm korkusu' kol gezerken insanlar turizmi, düşünebilirler mi? Düşünenler varsa da, sayıları çok azdır. Tüm ülkeler vatandaşlarına kısıtlamalar getirdi… Gelecek, bulutlu, puslu ve karanlık… Rusya, Ukrayna, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Almanya, Türkiye turizmi için en büyük pazarlar… Bu ülkelerin insanları hep seyahat etmek ister… İsterler ama o ülkelerin hükümetleri, yeterli sayıda aşının yapılmadığı bir ülkeye gitmeleri için vatandaşlarına çıkış izni verir mi? Bu nedenle aşılamayı hızlandırmamız şart… Fakat hâlâ aşı hedefinin çok uzağındayız! Korona, dünyayı kasıp kavururken 30 milyon turistin geleceğinden söz etmek çok tuhaf oluyor!" düşüncesini dile getirdi.