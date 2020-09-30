Sözcü yazarı Turan: Ülkede içtiğimiz su fiyatları bile dövize endeksliyken, Maliye Bakanı için hiç önemli değil ha, anlayan beri gelsin

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Döviz kuru benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum!" açıklamasına ilişkin olarak, "Ülkede içtiğimiz su fiyatları bile dövize endeksliyken, Maliye Bakanı için hiç önemli değil ha, anlayan beri gelsin" yorumunu yaptı.

Turan, "Vay canına! Bir yaşıma daha girdim! Ülkede yediğimiz içtiğimizden tutun, köprü geçişleri bile dolara bağlı… Nasıl önemli olmuyor? Biri çıkıp da anlatsa bize… Döviz kurları dün tarihi zirve yaptı! Dolar 7.85 liraya kadar yükseldi… Euro 9. 16 lira oldu… Sterlin 10 lirayı aşıp, 10.10 lira oldu… Ülkede içtiğimiz su fiyatları bile dövize endeksliyken, Maliye Bakanı için hiç önemli değil ha? Anlayan varsa beri gelsin!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Bakan Albayrak'tan gazetecilere: Döviz kuru benim için önemli değil, oraya hiç bakmıyorum