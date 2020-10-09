Sözcü yazarı Turan: Türkiye, hem ilâç, hem tarım ve gıda ürünlerinin yetersiz olduğu, kıtlık içinde bir ülke haline gelecek

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Türkiye, hem ilâç, hem tarım ve gıda ürünlerinin yetersiz olduğu, kıtlık içinde bir ülke haline gelecek" görüşünü savundu.

Turan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, olarak, kendi çiftçimize yeterli desteği vermiyoruz ama, milyarlarca dolarlık tarım ve gıda ürünleri satın alarak yabancı çiftçi ve üreticileri, destekliyoruz. İktidarın izlediği yanlış politikalar Türk çiftçisini ve gıda üreticisini vurdu. Şimdi namerde muhtaç durumdayız…" düşüncesini dile getirdi.

Turan, "Dünyanın dört bir yanından tarım ve gıda ürünleri ithal edemediğimiz vakit, ulusça büyük sıkıntıya düşeceğiz… İthalat için döviz lâzım… Oysa Merkez Bankası'ndaki döviz rezervimiz eksiye düştü! Para yok… Amerika'nın Ankara Büyükelçisi 'Türkiye'nin ABD'li ilaç firmalarına 2.3 milyar dolar borcu var. Ödenmiyor. Bu durumda firmalar Türkiye'ye ilâç göndermeyi durdurtacaklar.” dedi. Döviz sıkıntımız büyük. Sağlık Bakanlığı borcunu ödeyemiyor. Alacaklı kapıya dayandı! Aynı durum tarım ve gıda ürünlerinde de olursa ne yapacağız? ifadesini kullandı.

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