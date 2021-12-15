Sözcü yazarı Turan: Türk halkının geleceği ile kumar oynanıyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin "Yeni ekonomi modeli ile ekonomi, çok hızla düzelecek. Bu işi faiz arttırmadan yapabileceğimizi göreceksiniz. Sadece bize güvenin" sözlerini değerlendirdi. Turan, Bakan Nebati'nin sözlerine ilişkin "Ah bir güvenebilsek! Bugüne kadar güvendik de ne oldu? 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye kanatlanacak' 'Şahlanacağız' 'Ekonomimiz uçacak!' 'Ay'a sert iniş yapacağız' 'Uzaya insan göndereceğiz' dediler de, lâftan ve vaatten başka ne yaptılar?" dedi.

Turan "Türk Halkının geleceği ile kumar oynanıyor" diyerek yazısında şunları söyledi:

"Gerçekçi olmak lâzım… Bu iktidar 19 yılda yapamadığı işi 20'nci yılda mı yapacak?

Maliye Bakanı Nebati Bey 'Yeni ekonomi modeli ile ekonomi hızla düzelecek' dediğine göre ekonominin perişan olduğunu kabul ediyor demektir.

Oysa şimdiye kadar 'Kanatlandık, uçuyoruz!' gibisinden masallarla milleti uyutmaya, avutmaya çalışıyorlardı."